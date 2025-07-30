30 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

30 июля, среда

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению XXIII межрегиональной выставки «Ирбитская ярмарка» в Свердловской области. Участники пресс-конференции: заместитель губернатора – министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин; министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина; глава города Ирбита Николай Юдин. Спикеры расскажут об историческом значении ярмарки, культурной программе, географии и количестве участников, а также о нововведениях и организации «Чайной улицы».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам работы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области. О статистике пропавших и найденных людей в регионе за весну и лето 2025 года, количестве волонтеров, методах обнаружения и профилактических мероприятиях расскажут региональный представитель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области Илья Лукинских и инструктор по профилактике, информационный координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области Светлана Астапова.

В 14:00 в колонном зале Дома Севастьянова (пр. Ленина, 35, вход с Почтового переулка) состоится торжественная церемония вручения государственных наград РФ, наград президента РФ и наград Свердловской области выдающимся уральцам.

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