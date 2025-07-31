31 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

31 июля, четверг

В 09:00 в Березовском состоится заседание городской думы, на котором депутаты выберут главу города.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам весенней сессии Законодательного собрания Свердловской области. Участники пресс-конференции: председатель заксобрания Людмила Бабушкина; председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Петр Соколюк; председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин; председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо; председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Зубарев; председатель комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Альберт Абзалов. Спикеры расскажут о ключевых законопроектах, рассмотренных в ходе завершившейся весенней сессии, перспективах развития региона во второй половине 2025 года, а также о планах на осеннюю сессию.

В 12:00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 301) состоится круглый стол «Итоги выдвижения: предвыборная конкуренция и программы кандидатов». В мероприятии примут участие председатель областной Общественной палаты Александр Левин, председатель региональной Избирательной комиссии Елена Клименко и Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

В 17:00 в Штабе общественной поддержки (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44а) состоится встреча членов «Экспертного клуба Свердловской области», где участники обсудят актуализацию Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Основная цель встречи – синхронизировать региональные планы с актуальными федеральными целевыми установками и сформировать устойчивую модель роста. Эксперты обсудят новые приоритеты, оценят риски и возможности, а также выступят со своими предложениями для внесения в стратегию развития.

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