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Пятница, 1 августа 2025, 05:08 мск

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1 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

1 августа, пятница

  • В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная работе автошкол после внесения изменений с 1 апреля 2024 года в правила проведения экзамена в ГАИ. Об изменениях в процедуре экзамена и подготовке водителей, влиянии нововведений на работу автошкол и успеваемость учеников, а также о статистике ДТП в регионе расскажут инспектор по особым поручениям отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области майор полиции Николай Зубрилов и председатель местного совета Свердловского регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов Егор Стрелков.

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