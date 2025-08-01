1 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

1 августа, пятница

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная работе автошкол после внесения изменений с 1 апреля 2024 года в правила проведения экзамена в ГАИ. Об изменениях в процедуре экзамена и подготовке водителей, влиянии нововведений на работу автошкол и успеваемость учеников, а также о статистике ДТП в регионе расскажут инспектор по особым поручениям отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области майор полиции Николай Зубрилов и председатель местного совета Свердловского регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов Егор Стрелков.

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