4 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

4 августа, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проекту «Антихрупкость». О программе творческих лабораторий этого года, ожидаемых результатах, масштабировании проекта, его влиянии на повышение инвестиционной и туристической привлекательности регионов расскажут первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев, куратор конкурса «Знай наших», главный стратег ВЭБ.РФ Михаил Хомич, сооснователь и креативный директор проекта «Антихрупкость» Алина Рахматулина, сооснователь проекта Илья Орлов-Бунин, коммерческий директор «Башкирского фарфора» Елена Кузнецова и председатель производственного кооператива «Дулевский фарфор» Андрей Келлер.

В 13:30 в креативном кластере «Домна» состоится пресс-конференция, посвященная развитию и поддержке креативных индустрий в Свердловской области в 2025 году. Об актуальной ситуации в креативной экономике региона, мерах поддержки отрасли и крупнейших в этом году событиях в Екатеринбурге и городах области расскажут заместитель губернатора Свердловской области – министр инвестиций и развития Дмитрий Ионин и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

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