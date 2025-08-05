5 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

5 августа, вторник

В 09:30 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, 5 этаж, зал № 9А) состоится – рассмотрение апелляционной жалобы представителя благотворительной организации «Фонд Ройзмана» (Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), административного ответчика по делу на решение Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга о ликвидации организации. Судья-докладчик: Ольга Бачевская.

В 10:00 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, 4 этаж, зал № 7А) начнется процесс по уголовному делу о реабилитации нацизма. Подсудимый – житель пос. Цементный (г. Невьянск) Николай Долгушин. Органами предварительного расследования обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма, совершенная публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Судья Александр Ладин.

С 11:00 до 11:30 музейный комплекс в Верхней Пышме организует танцы в кузове экспоната, самосвала БелАЗ-75710. Под открытым небом танцоры покажут программу в разных стилях: k-pop и contemporary, общий танец разных уличных направлений.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению форума молодежи Уральского федерального округа «Утро» в Тюменской области. Участники пресс-конференции: начальник департамента по вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО Сергей Конев; заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский; директор форума «Утро» Юлия Халитова. Спикеры расскажут о целях и задачах форума, программе и тематике смен, нововведениях этого года, готовности площадки и грантовой поддержке, а также о мероприятиях к 80-летию Великой Победы.

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