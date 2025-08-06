6 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

6 августа, среда

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция заместителя начальника Управления на транспорте МВД России по УрФО полковника полиции Александра Терещенко, посвященная промежуточным итогам работы Управления на транспорте МВД России по УрФО за первое полугодие 2025 года. Спикер расскажет о статистике преступлений и правонарушений на объектах транспортного комплекса, о борьбе с зацеперами, представит данные, касающиеся общественного порядка и безопасности железнодорожных вокзалов и аэропортов УрФО, а также проинформирует о планах ведомства.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению международного фестиваля UralTerraJazz в Камышлове. Участники пресс-конференции: председатель Законодательного собрания Свердловской области, президент фестиваля UralTerraJazz Людмила Бабушкина; министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина; директор джаз-клуба EverJazz, программный директор фестиваля UralTerraJazz Ирина Щетникова; народный артист России, пианист, композитор, продюсер Даниил Крамер; председатель думы Камышловского городского округа Татьяна Чикунова. Спикеры расскажут о культурной значимости фестиваля, программе и тематике, количестве гостей и хедлайнерах. XI ежегодный международный джазовый фестиваль UralTerraJazz пройдет 9 августа в Камышлове.

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