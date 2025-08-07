7 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

7 августа, четверг

В 09:30 состоится торжественная церемония, посвященная подписанию трехстороннего соглашения ВУЗ – Регион (Октябрьская площадь, 1, 16-й этаж, зал переговоров). Документ подпишут руководители министерства здравоохранения Свердловской области, Уральского государственного медицинского университета, Уральского федерального университета. Одной из целей проекта является подготовка медицинских кадров для системы здравоохранения региона.

В 10:00 Октябрьском районном суде г. Екатеринбурга (ул. Народной Воли, 81, зал № 210) начнется рассмотрение по существу уголовного дела в отношении екатеринбуржца Олега Куклина. Ему предъявлено обвинение по п. «д» ч.2 ст.126 УК РФ «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего» и по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». По версии органов предварительного расследования, вечером 14 февраля 2025 года Куклин увидел в машине, стоявшей на парковке на ул. Куйбышева, несовершеннолетнюю девочку. Он подошел, открыл дверь. Когда она вышла, Куклин схватил ее за руку и увел в сторону автобусной остановки. В дальнейшем Куклин привел ее к себе домой. Жена подсудимого не впустила ребенка в квартиру, и мужчина оставил ее в подъезде. Утром следующего дня потерпевшая пришла в аптеку.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению международного фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» в Екатеринбурге. Участники пресс-конференции: начальник отдела инженерных сооружений департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Владимир Берсенев; директор международного фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» Юлия Сорокина; основатель движения UralSurf Михаил Пальцев. Спикеры расскажут о площадке и программе фестиваля, тематических зонах, количестве участников и гостей, необычных ландшафтных проектах, а также о дальнейших планах.

В 14:00 состоится торжественная церемония вручения знаков отличия Свердловской области «Совет да Любовь» юбилярам семейной жизни и «Материнская доблесть» многодетным матерям. Мероприятие пройдет в отделе ЗАГС Орджоникидзевского района (Екатеринбург, ул. Кузнецова, 2). Награды получат 11 пар юбиляров семейной жизни и две многодетные матери.

