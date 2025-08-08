8 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

8 августа, пятница

В 10:00 на скалах Чертово Городище в реальных условиях пройдет открытая тренировка аварийно-спасательного подразделения «РМК Поиск». Сотрудники подразделения будут отрабатывать тактику поисков потерявшегося человека. Они изучат несколько секторов в лесу с помощью БПЛА, проведут спасение на высоте, окажут первую помощь «потерпевшему» и организуют его транспортировку на квадроциклах. Специалисты расскажут, как проводятся поисково-спасательные работы и как проходит подготовительный процесс к ним. Организованный выезд на автобусе от штаб-квартиры РМК (ул. Горького, 57) в 08:00.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится круглый стол, посвященный цифровой трансформации строительной отрасли на Урале. Участники пресс-конференции: заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов; начальник отдела развития цифрового госуправления Минцифры Свердловской области Павел Борисов; исполнительный директор АСРО «Гильдия строителей Урала» Вера Белоус; генеральный директор ООО «Аконс Девелопмент» Алексей Обрезков; директор «Голос.inSmart» Алексей Усков; заместитель генерального директора по строительству ГК «ЭНКО» Роман Демчук; руководитель по региональному развитию бизнеса «Ростелекома» на Урале Владислав Поручаев; директор Института строительства и архитектуры УрФУ Никита Фомин. Спикеры расскажут, как цифровая трансформация меняет подходы к строительству, какие технологии позволяют создавать умные здания и энергоэффективные системы управления инфраструктурой, какие социальные инвестиции компании реализуют при благоустройстве общественных пространств.

