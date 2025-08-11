11 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

11 августа, понедельник

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная показу фильмов – призеров кинофестиваля о правах человека «Сталкер» в Екатеринбурге. Участники пресс-конференции: министр культуры Свердловской области Лариса Вакарь; директор Гильдии кинорежиссеров России, продюсер международного фестиваля «Сталкер» Игорь Степанов; председатель Свердловской областной организации Союза кинематографистов России Павел Поляков; режиссер фильма «Последняя цена» Наур Гармелиа; киноведы Алексей Беззубиков и Богдан Тимохин. Спикеры расскажут о количестве и географии участников, программе, культурной и социальной значимости фестиваля, а также о тематике работ призеров.

