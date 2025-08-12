12 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

12 августа, вторник

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов откроет следующие объекты социальной инфраструктуры:

– в 9:00 детский сад на улице Шейнкмана, 30а;

– в 10:00 муниципальный кванториум на улице Луначарского, 167;

– в 11:00 детскую библиотеку № 18 на улице Менделеева, 17.

В 10:00 на площадке избирательной комиссии Свердловской области (Екатеринбург, ул. Пушкина, 19) состоится жеребьевка бесплатного эфирного времени и печатной площади для проведения агитации среди кандидатов на досрочных выборах губернатора Свердловской области. В мероприятии примут участие председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко, представители кандидатов и СМИ.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная профилактике заболеваний и сохранению здоровья школьников перед началом учебного года. Участники пресс-конференции: советник заместителя губернатора – министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова; руководитель Центра охраны здоровья детей и подростков Свердловского областного медицинского колледжа Светлана Татарева; главный психиатр Свердловской области и УрФО, главный врач Свердловской областной клинической психиатрической больницы Олег Сердюк; главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Екатерина Минькова. Спикеры расскажут о сохранении физического и психического здоровья школьников, рекомендациях при утомляемости и эмоциональном напряжении, профилактике нарушений зрения и осанки, а также о важности своевременной подготовки ребенка к школе.

