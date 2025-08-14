14 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

14 августа, четверг

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную борьбе с мошенничеством в сфере недвижимости в Свердловской области. Эксперты наблюдают рост случаев мошенничества с недвижимостью: какие схемы применяют злоумышленники? Как обезопасить себя при купле-продаже жилья? Какие нововведения коснутся собственников недвижимого имущества с 1 сентября? На эти и другие вопросы ответят: Ксения Шакинко, начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере управления Росреестра по Свердловской области; Екатерина Топоркова, начальник подготовки сведений филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по УрФО; Сергей Хван, заместитель начальника отдела УБК ГУ МВД России по Свердловской области. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов летнего туристического сезона в России и на Урале. Участники пресс-конференции: президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский; президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения РСТ Михаил Мальцев; член правления уральского отделения РСТ Оксана Леонова. Спикеры расскажут о наиболее востребованных туристических направлениях на внутреннем и международном рынках, объемах турпотока, а также о перспективах осеннего сезона.

В 14:30 ЕТК проведет пресс-тур, посвященный реконструкции тепловых сетей на ул. Волгоградской, на объекте ведется монтаж новых трубопроводов. Энергетики заменят более 1,5 км изношенных труб диаметром 530 мм. Особенность и сложность реконструкции заключается в необходимости демонтажа и строительства нового туннеля под проезжей частью улицы Амундсена, с остановкой транспорта в ограниченные сроки.

