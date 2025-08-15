15 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

15 августа, пятница

В 10:00 в Екатеринбургском зоопарке состоится открытие и презентация обновленного комплекса вольеров для бурых медведей. Сбор в 09:45 у центрального входа (ул. Мамина-Сибиряка, 189).

В 11:00 в колхозе «Урал» в Ирбитском районе состоится на День поля. В мероприятии примет участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Он вручит ключи от 500-го комбайна, поставленного в регион.

В 12:00 состоится торжественная церемония открытия VII Международного фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» и пресс-обход для представителей СМИ по обновленной территории водно-ландшафтного парка (ул. Гражданская, 21). Экскурсию проведет директор фестиваля «Атмофест» Юлия Сорокина.

В 14:00 на малой сцене Свердловского государственного академического театра драмы (Екатеринбург, Октябрьская площадь, 2) состоится закрытый показ спектакля «Корса» для представителей СМИ. Спектакль по пьесе заслуженной артистки РФ Марины Савиновой основан на реальных событиях жизни Ольги Качуры – героя Донецкой Народной Республики и Героя Российской Федерации. Продолжительность – 1 час 10 минут.

В 15:00 во Дворце игровых видов спорта (Екатеринбург, Олимпийская набережная, 3) стартует чемпионат России по боксу среди мужчин. В состязаниях примут участие 300 лучших спортсменов более чем из 60 регионов страны. В 15:00 пройдет пресс-конференция с участием представителей региональных органов власти, федераций бокса России и региона, именитых спортсменов и тренеров. В 16:00 – старт церемонии открытия соревнований.

