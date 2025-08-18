18 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

18 августа, понедельник

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную предварительным итогам приемной кампании. В уральских вузах завершается приемная кампания: какие образовательные программы оказались наиболее популярны среди поступающих? Какие формы обучения выбирают абитуриенты? Как оценивается уровень их подготовки? На эти и другие вопросы ответят: Елена Авраменко, заместитель директора по образовательной деятельности УрФУ; Илья Баёв, начальник управления сопровождения обучающихся УрГПУ; Максим Марамыгин, директор института стратегического планирования и финансового анализа УрГЭУ. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению ежегодной всероссийской акции «Ночь кино» в Свердловской области. Участники пресс-конференции: заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь; директор Свердловского областного фильмофонда Светлана Горда; директор городского Дворца культуры Верхнего Тагила Яна Воронкина; исполнительный продюсер кинокомпании «Снега» Максим Костарев. Спикеры расскажут о нововведениях и программе этого года, количестве зрителей, запланированных площадках и кинопроекте «Сделано на Урале».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция главного архитектора Екатеринбурга Руслана Габдрахманова, посвященная реализации программы комплексного развития территорий (КРТ) в Екатеринбурге в первой половине 2025 года. Директор департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города расскажет о ходе реализации программы, работе с застройщиками, количестве аварийного и ветхого жилья, планах по развитию.

