19 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

19 августа, вторник

В 10:00 состоится открытая тренировка спортсменов сборной Свердловской области в преддверии главного легкоатлетического старта сезона – финала серии «Королева спорта – 2025». Мероприятие пройдет на стадионе «Калининец» (Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 48). Участие в тренировке примут президент Федерации легкой атлетики Свердловской области Рафаил Карманов, директор центра спортивных мероприятий Свердловской области Анна Коробова, тренер сборной Свердловской области Владимир Вырышев, а также участники финала серии «Королевы спорта».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к 95-летию Екатеринбургского зоопарка. О программе празднования, Всероссийском съезде Союза зоопарков и аквариумов России, обновлении вольеров, новых животных и статистике посещаемости расскажут директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина и заместитель директора Екатеринбургского зоопарка по формированию коллекции Павел Грачев. Екатеринбургский зоопарк отметит юбилей 18 сентября.

