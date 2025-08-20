20 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

20 августа, среда

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная реализации спецпроекта «Вызов» по профилактике социального сиротства в Свердловской области. Участники пресс-конференции: министр социальной политики Свердловской области – региональный куратор проекта «Вызов» Ольга Ударцева; главный внештатный специалист психиатр-нарколог Уральского федерального округа, главный врач Областной наркологической больницы, к.м.н. Антон Поддубный; директор АНО «Сильное поколение» Кристина Якушева. Спикеры расскажут о промежуточных итогах проекта, профилактике социального сиротства, восстановлении родительских прав, а также о помощи семьям с зависимостями.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная профилактике мошенничества среди взрослых и детей в Свердловской области. Участники пресс-конференции: начальник УМВД России по Екатеринбургу полковник полиции Виктор Позняк; эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников; директор школы бакалавриата ИРИТ-РТФ УрФУ Максим Новиков; заместитель главного врача Свердловской областной клинической психиатрической больницы, руководитель Свердловского областного центра судебной психиатрии, к. м. н. Александр Рудников. Спикеры расскажут о новых видах мошенничества, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, распространенных способах обмана граждан и вовлечении детей в преступные схемы, а также о том, как противостоять манипуляциям злоумышленников.

В 16:00 Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга (ул. Малышева, 2б, зал № 201) рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении заместителя исполнительного директора Президентского центра Б. Н. Ельцина Людмилы Телень. Она обвиняется по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Судья Екатерина Гейгер.

