21 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

21 августа, четверг

В 08:40 в Академическом районе начнутся мероприятия, посвященные открытию нового здания администрации района (ул. Вильгельма де Геннина, 53). В мероприятии примет участие глава города Алексей Орлов.

В 10:00 на полигоне «Свердловский» Центрального военного округа состоится торжественное открытие международных соревнований «Вызов» среди подразделений специального назначения силовых структур, оборонных ведомств и спортивно-стрелковых клубов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана. Состязания пройдут под руководством Федерации практической стрельбы России. В ходе соревновательной программы участники определят сильнейших в проведении штурма, освобождении условных заложников и эвакуации и владении несколькими видами оружия: пистолет, ружье, автомат и снайперская винтовка. Завершатся соревнования вечером 24 августа награждением участников.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция врио заместителя начальника Центра автоматической фиксации нарушений ПДД Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области подполковника полиции Сергея Кобякова, посвященная перспективам развития системы автоматической фиксации нарушений ПДД в Свердловской области. Спикер расскажет о количестве и видах систем автоматической фиксации нарушений ПДД, показателях их эффективности, использовании новых технологий в системе, а также о перспективах ее применения.

