22 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

22 августа, пятница

В 09:50 начнется печать избирательных бюллетеней для голосования на досрочных выборах губернатора Свердловской области в типографии «Формат» (Екатеринбург, ул. Восточная, 27А). Подпишет тираж в печать председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко. Количество избирательных бюллетеней – 3 миллиона штук.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная презентации книги «Леонид Шварцман: искусство иллюстрации». Участники пресс-конференции: директор издательства Уральского университета Алексей Подчиненов; доцент кафедры истории искусств и музееведения УрФУ, доктор искусствоведения Евгений Алексеев; доцент кафедры русской и зарубежной литературы УрФУ, кандидат филологических наук Мария Граматчикова; дизайнер Валерий Семенов; племянники художника Яна Ларионова и Александр Шварцман. Спикеры расскажут об идее и содержании книги, уникальности иллюстраций и дате выпуска.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится внеочередное заседание комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. В повестке вопрос «О проекте решения Екатеринбургской городской думы «О внесении изменений в Устав городского округа муниципального образования «город Екатеринбург». Изменения касаются кадровой реформы администрации города.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту международного книжного фестиваля «Красная строка». Участники пресс-конференции: директор департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков; директор фестиваля «Красная строка» Евгений Горенбург; программный директор фестиваля «Красная строка», книжный продюсер Анастасия Ханина; директор библиотечного центра «Екатеринбург», организатор ежегодной издательской премии «Книга года» Алена Вугельман; художник, автор комиксов и иллюстратор Алексей Горбут; литературный обозреватель, куратор школы книжных блогеров «Краснокнижники» Елена Чернышева; писатель Светлана Павлова. Спикеры расскажут о программе и участниках фестиваля, площадках проведения, приглашенных писателях, а также о привлечении молодежи к книжной культуре. Международный книжный фестиваль «Красная строка» пройдет 22-24 августа в Екатеринбурге.

