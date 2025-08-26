26 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

26 августа, вторник

В 10:00 состоится открытие нового отделения анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии для взрослых на базе Свердловского областного онкологического диспансера (ул. Соболева, 29). Участие в мероприятии примет заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная началу осенней прививочной кампании против гриппа в Свердловской области. Главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Свердловской области Александр Харитонов и заведующий инфекционным отделением ГКБ № 40 Виталий Белоусов расскажут о темпах и прогнозах распространения вирусных инфекций в регионе, эффективности существующих вакцин и профилактике заболеваемости среди детей и взрослых.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению VII летней международной школы «Тифло.Комм» в Екатеринбурге. Участники пресс-конференции: министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина; актриса театра и кино, тифлокомментатор высшей категории, телеведущая, общественный деятель Ирина Безрукова; руководитель программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Владимир Плехов; директор Свердловской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих им. Д. Н. Мамина-Сибиряка Ирина Гильфанова. Спикеры расскажут о целях и планах школы, учебной программе, специфике подготовки специалистов, тенденциях и перспективах развития тифлокомментирования в России и за рубежом. VII летняя школа тифлокомментирования с международным участием пройдет в Екатеринбурге с 27 по 28 августа на площадке Ельцин-центра. Участниками школы станут более 160 специалистов из 40 регионов России и стран ближнего зарубежья.

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию дня российского кино в Екатеринбурге. Участники пресс-конференции: председатель Свердловской областной организации Союза кинематографистов России Павел Поляков; директор Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба», киновед Лилия Немченко; руководитель департамента образовательной деятельности Свердловской киностудии Екатерина Самарина; директор «Кинокомпании 29 февраля», режиссер, продюсер Дмитрий Воробьев. Спикеры расскажут о программе мероприятий в новом сезоне, проекте «Время великих», премьере фильма «Бесконечный апрель» и открытии выставки к 105-летию Ярополка Лапшина.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube