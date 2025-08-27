27 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

27 августа, среда

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрия Шалабодова, посвященная итогам деятельности управления за первое полугодие 2025 года. Спикер расскажет о статистике нарушений антимонопольного законодательства, контроле в сфере рекламы и госзакупок, противодействии коррупции, а также о резонансных делах.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня народов Среднего Урала. Участники пресс-конференции: заместитель директора департамента внутренней политики Свердловской области Иван Падерин; заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин; председатель регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Свердловской области Сергей Павленко; председатель Свердловской региональной общественной организации русской культуры и развития дружбы народов «Мое Отечество» Лариса Ушакова; председатель регионального отделения общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов РФ» Свердловской области Наталья Ябекова. Спикеры расскажут о программе и участниках мероприятий, этнокультурных особенностях региона и истории праздника. День народов Среднего Урала состоится 31 августа. В Екатеринбурге мероприятия пройдут в парке Маяковского.

В 17:00 пройдет поквартирный обход избирателей в Академическом районе Екатеринбурга. Его проведут участники проекта «ИнформУИК» в рамках подготовки к досрочным выборам губернатора Свердловской области (начало – Академическая ТИК: Екатеринбург, ул. Краснолесья, д. 129).

