28 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

28 августа, четверг

В 09:00 в Екатеринбурге в школе № 300 (ул. Рощинская, стр. 23) пройдет августовское педагогическое совещание работников образования города. В совещании примут участие врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, заместитель губернатора-министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Программа Августовского совещания педагогических и руководящих работников включает пленарное заседание, работу дискуссионных и практических площадок, экспертные сессии, презентации проектов, экскурсии по школе, мастер-классы, а также работу выставки фотографий жителей Екатеринбурга, церемонию награждения.

В 10:00 в Верхней Пышме на базе избирательных участков №1180 и №1185 Свердловской области (МАОУ СОШ № 33, ул. Чистова, 4) пройдёт тренировка по обеспечению безопасности организации голосования. Участвуют представители МВД, МЧС, Росгвардии, а также члены избирательных комиссий. Для участия в мероприятии необходима аккредитация СМИ до 17:00 27 августа по телефону: +7(902)872-60-84, Екатерина Леонтьева.

В 16:00 в Екатеринбурге в музее воздушно-десантных войск «Крылатая гвардия» (ул. Крылова, 2а) состоится торжественная церемония открытия новой экспозиции. Участвуют министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, сенатор Российской Федерации Виктор Шептий, начальник управления архивами Свердловской области Роман Тараборин. Экспозиция музея, размещённая в двух залах, рассказывает об истории Воздушно-десантных войск нашей страны и охватывает период с 1930 года по настоящее время.

