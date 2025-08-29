29 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

29 августа, четверг

В 09:30 в Екатеринбурге в Губернаторском лицее (ул. Лучистая, 10) пройдет августовское педагогическое совещание работников образования Свердловской области. В пленарном заседании примут участие: врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, заместитель губернатора-министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.

В 14:30 в Екатеринбурге на площадке Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского (ул. Белинского, 15) состоится дружественная встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, принимавшими участие в сопротивлении китайского народа японским захватчикам, и их семьями . Планируется, что в мероприятии примут участие министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин и генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Ло Шисюн. В рамках встречи состоится торжественное награждение ветеранов, а также показ фильма «Великая Победа: война Сопротивления китайского народа японским захватчикам в объективе советского кинооператора».

