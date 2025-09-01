российское информационное агентство 18+

1 сентбяря в Свердловской области ожидаются следующие события

1 сентября, понедельник

В 10:00 в Екатеринбурге в средней общеобразовательной школе № 87 (ул. Ферганская, 22) состоится торжественная линейка, посвящённая Дню знаний . МАОУ СОШ № 87 открывается после капитального ремонта. В открытии и линейке примет участие врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

В 12:00 в Екатеринбурге глава города Алексей Орлов откроет после капитального ремонта школу № 72 (ул. Калинина, 48).

