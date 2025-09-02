российское информационное агентство 18+

Вторник, 2 сентября 2025

Новости Екатеринбург

2 сентбяря в Свердловской области ожидаются следующие события

2 cентября, вторник

  • В 12:00 в Екатеринбурге состоится торжественная линейка для первокурсников Свердловского областного медицинского колледжа на главной сцене в Центральном парке культуры и отдыха Екатеринбурга (ул. Мичурина, 230).
  • 2 сентября врио губернатора Свердловской области Денис Паслер планирует совершить рабочую поездку в Артёмовский. Состоится открытие нового здания поликлиники №1 (ул. Энергетиков, 1).

© 2025, РИА «Новый День»

