2 сентбяря в Свердловской области ожидаются следующие события

2 cентября, вторник

В 12:00 в Екатеринбурге состоится торжественная линейка для первокурсников Свердловского областного медицинского колледжа на главной сцене в Центральном парке культуры и отдыха Екатеринбурга (ул. Мичурина, 230).

2 сентября врио губернатора Свердловской области Денис Паслер планирует совершить рабочую поездку в Артёмовский. Состоится открытие нового здания поликлиники №1 (ул. Энергетиков, 1).

