3 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

3 cентября, среда

В 15:00 в Екатеринбурге в помещении УИК № 2649 (школа №23, Академический район, улица П. Шаманова, 54) пройдет установка камер видеонаблюдения. «Ростелеком» завершит работы по подготовке системы видеонаблюдения на избирательных участках. В мероприятии участвуют: Елена Клименко, председатель Избирательной комиссии Свердловской области, Алексей Суслов, директор департамента продаж государственным заказчикам «Ростелекома» на Урале, вице-мисс Екатеринбург Мария Власко-Власенко, которая примет участие в установке.

В 15:00 в Екатеринбурге у мемориала «Черный тюльпан» (площадь Советской Армии) состоится мемориальная акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

В 16:00 в Екатеринбурге на площадке Муниципального музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави» (проспект Космонавтов, д. 26). состоится мероприятие, приуроченное ко Дню окончания Второй мировой войны. Перед участниками встречи выступит лектор Общества «Знание», директор музея Наталья Просянкина. Слушатели примут участие в открытии выставки «В тени Великой Победы», которая рассказывает о событиях августа 1945 года, а также предыстории взаимоотношений СССР и Японии.

