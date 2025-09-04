4 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

4 cентября, четверг

В 16:00 в технологическом хабе Сбербанкаа (ул. Розы Люксембург, 56а) состоится заседание Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга с участием врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера и главы города Алексея Орлова.

В 17:30 в Западном трамвайном депо (ул. Волгоградская, 195) состоится презентация новых трёхсекционных трамваев, закупленных для Екатеринбурга в рамках транспортной реформы. В мероприятии планируется участие врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера и главы Екатеринбурга Алексея Орлова.

