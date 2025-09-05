5 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

5 cентября, пятница
- В 9:00 в Шарташском лесопарке состоится субботник в рамках всероссийской акции «Зелёная Россия». Место сбора участников – амфитеатр у Каменных Палаток. Ожидается, что в субботнике примут участие до 300 человек, в том числе представители правительства Свердловской области, депутаты Законодательного Собрания и Екатеринбургской городской Думы, волонтерские организации, студенты и активные жители города. Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» в Свердловской области в этом году впервые пройдет в расширенном формате, объединив традиционную уборку территории Шарташского лесного парка с масштабной лесовосстановительной акцией «Лес Победы». Добровольцы проведут уборку на трех ключевых площадках и высадят молодые хвойные деревья в рамках патриотической акции.
- В 10:00 в Екатеринбурге в Кировском районном суде продолжится судебный процесс о нападении собаки на женщину с ребенком.
В 11:00 в Екатеринбурге (ул. Готвальда, 8) состоится открытие новой детской поликлиники ГКБ №9. Ожидается участие врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера и главы Екатеринбурга Алексея Орлова.
- В 11:00 в Екатеринбурге на УГМК-Арене хоккейный клуб «Автомобилист» проведет открытую тренировку и пресс-конференцию, посвящённые старту нового хоккейного сезона. Сбор представителей СМИ в пресс-центре «УГМК Арены» (Вход №5) с 10.30. Пресс-конференция с участием директора ХК «Автомобилист» Максима Рябкова и главного тренера Николая Заварухина начнется в 13:00. На пресс-конференции будут подведены итоги трансферной кампании клуба и предсезонной подготовки «Автомобилиста», а также будут озвучены цели и задачи клуба на предстоящий хоккейный сезон.
- В 12:00 в Екатеринбурге на Главпочтамте Свердловская филармония и Уральский академический филармонический оркестр представят 90-й концертный сезон, который стартует уже 18 сентября. Музыканты оркестра исполнят симфонию Моцарта, затем запланирован пресс-подход. Спикеры: заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, директор Свердловской филармонии Александр Колотурский, региональный управляющий макрорегиона Урал Почты России Наталья Алемасова.
В 12:00 в Екатеринбурге в конференц-зале СОК «Калининец» (ул. Краснофлотцев, 48) состоится подписание международного соглашения о российско-африканском сотрудничестве по развитию студенческой легкой атлетики. Соглашение подпишут основатель ASSIO's Foundation, почетный гость Международной студенческой легкоатлетической матчевой встречи «Королева спорта 2025» Ассио Коами и президент ассоциации «Студенческая лига легкой атлетики» Александр Страдзе. Перед подписанием соглашения состоится пресс-конференция, посвященная старту нового соревновательного сезона по легкой атлетике среди студентов на 2025/2026 учебный год.
