5 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

В 12:00 в Екатеринбурге в конференц-зале СОК «Калининец» (ул. Краснофлотцев, 48) состоится подписание международного соглашения о российско-африканском сотрудничестве по развитию студенческой легкой атлетики. Соглашение подпишут основатель ASSIO's Foundation, почетный гость Международной студенческой легкоатлетической матчевой встречи «Королева спорта 2025» Ассио Коами и президент ассоциации «Студенческая лига легкой атлетики» Александр Страдзе. Перед подписанием соглашения состоится пресс-конференция, посвященная старту нового соревновательного сезона по легкой атлетике среди студентов на 2025/2026 учебный год.