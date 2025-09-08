8 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

8 cентября, понедельник

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная старту БЕТСИТИ Чемпионата России по футзалу среди клубов Суперлиги сезона 2025/26. Участники пресс-конференции: президент Ассоциации профессиональных мини-футбольных клубов (АПМФК) «Суперлига» Григорий Иванов, исполнительный директор АПМФК «Суперлига» Иван Шабанов, медиа-директор АПМФК «Суперлига» Валерий Чумаченко. Спикеры расскажут о формате третьего сезона обновленной Суперлиги, его регламентах, участниках, а также о популяризации футзала в России.

В 12:00 в Екатеринбурге состоится открытие новой поликлиники ДГБ №15 (ул. 40-летия Октября, д. 5). Ожидается участие врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

В 16:00 в Екатеринбурге состоится торжественное мероприятие, посвящённое 10-летию Дома журналистов (ул. Клары Цеткин, 1). Планируется, что с приветственным словом к участникам мероприятия обратится врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube