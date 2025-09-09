9 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

9 сентября, вторник

В 12:00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 301) состоится круглый стол «Выборы на финишной прямой». В работе круглого стола примет участие историк, политолог, генеральный директор Центра политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ Павел Данилин. В числе участников дискуссии: члены рабочей группы Общественной палаты Свердловской области по организации общественного наблюдения на выборах и защите прав избирателей, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин, директор Института европейско-азиатских исследований Андрей Русаков, директор Центра «Аналитик» Андрей Мозолин, а также молодые политологи и политтехнологи.

В 12:30 состоится торжественная церемония начала строительства путепровода через железную дорогу на 54-м километре федеральной трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган. Планируется участие врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера и руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова.

В 16:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция председателя Общественной палаты Свердловской области Александра Левина, посвященная подготовке наблюдателей к выборам губернатора Свердловской области в 2025 году. Спикер расскажет о методиках обучения наблюдателей, их обязанностях в пункте проведения выборов, законодательном регулировании и регламенте избирательного процесса.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube