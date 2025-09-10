10 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

10 сентября, среда

Заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова совершит рабочую поездку в Нижний Тагил.

В 11:00 состоится торжественное открытие окружного Форума рабочей молодежи в Городском дворце детского и юношеского творчества (Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 15).

В 12:00 состоится открытие травмпункта городской больницы № 1 Нижнего Тагила после капремонта (пр. Вагоностроителей, 12).

В 13:30 состоится осмотр поликлиники детской городской больницы Нижнего Тагила после капремонта (ул. Балакинская, 16).

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов купального сезона в Свердловской области в 2025 году. Участники пресс-конференции: заместитель руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области, главный государственный инспектор по маломерным судам Свердловской области Алексей Морозов; главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко. Спикеры расскажут о статистике несчастных случаев, произошедших на водоемах Свердловской области, основных причинах ЧП, а также о прогнозе погоды на осенний период.

В 13:00 генеральный директор Центра политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ Павел Данилин посетит Центр общественного видеонаблюдения (ЦОН) Свердловской области, расположенный во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1). В мероприятии примут участие председатель Общественной палаты Свердловской области, сопредседатель ЦОН Александр Левин, а также члены и эксперты Штаба общественного наблюдения за выборами.

