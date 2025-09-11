11 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

11 сентября, четверг

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная новым возможностям центров здоровья в Свердловской области. Участники пресс-конференции: заместитель министра здравоохранения Свердловской области Светлана Филиппова; заведующая отделением профилактики ГКБ № 14 Екатеринбурга Наталья Барановская. Спикеры расскажут о расширении функций, новых приоритетных направлениях, а также о профилактике заболеваний.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению юбилейного Фестиваля современной еврейской культуры в Екатеринбурге. О подготовке к фестивалю, программе мероприятий и площадках, а также об особенностях современной еврейской культуры расскажут заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Людмила Берг, директор благотворительного фонда «Менора» Ирина Гуткина, генеральный директор джаз-клуба EverJazz Ирина Щетникова и проектный менеджер фестиваля и джаз-клуба EverJazz Всеволод Маукин. X Фестиваль современной еврейской культуры пройдет в Екатеринбурге с 17 по 25 сентября. Тема фестиваля в этом году – «Код памяти».

В 14:00 часов во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) состоится открытие площадку ЦОН, оборудованной системой видеонаблюдения. В мероприятии примут участие: председатель Общественной палаты Свердловской области, сопредседатель Центра общественного наблюдения (ЦОН) Александр Левин; уполномоченный по правам человека в Свердловской области, сопредседатель ЦОН Татьяна Мерзлякова; председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко; министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков; директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Лукошков.

