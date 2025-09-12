12 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

12 сентября, пятница

В 10:00 врио губернатора Свердловской области Денис Паслер примет участие в голосовании на выборах губернатора Свердловской области на избирательном участке № 1481 (ул. 8 Марта, 84а). В 10:30 глава региона планирует посетить Центр общественного наблюдения Свердловской области (пр. Ленина, 1, Дворец молодежи).

В 11:00 в пространстве «Движение первых» на площадке Дворца молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1, 1 этаж)пройдет брифинг председателя Избирательной комиссии Свердловской области Елены Клименко. В 11:30 Елена Клименко планирует посетить Центр общественного наблюдения Свердловской области.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная введению безвизового режима с Китаем для граждан России. О безвизовой политике КНР для россиян, а также о режиме въезда граждан Китая в Россию расскажут генеральный консул КНР в Екатеринбурге Ло Шисюн и представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов. Китайские власти с 15 сентября вводят безвизовый режим в отношении граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток. Данный режим будет действовать до 14 сентября 2026 года включительно.

В 11:00 состоится торжественное мероприятие, посвященное первой годовщине со дня открытия Дворца бракосочетания Екатеринбурга (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 3). В начале мероприятия состоится празднование ситцевой свадьбы Романа и Софьи Сибагатовых – пары, зарегистрировавшей брак на открытии Дворца бракосочетания в 2024 году. Всего в этот день брак во Дворце заключат 32 пары молодоженов. Для них будет организована праздничная программа: встреча «хозяином усадьбы» ротмистром Федором Переяславцевым и его супругой Серафимой, праздничное угощение для женихов и невест, самостоятельная чеканка памятной свадебной монеты.

