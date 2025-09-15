15 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

15 сентября, понедельник

В 12:00 начнется пресс-тур, посвященный окончанию сезона работы фонтанов в Екатеринбурге (сбор у памятника В. Н. Татищеву и В. И. Де Геннину). Во время пресс-тура можно будет снять сам процесс отключения, частичный демонтаж и подготовку к консервации оборудования.

В 17:00 в Музее истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) состоится официальное открытие выставки «Чувство меры», приуроченной к 100-летию Отдела мер и весов по Свердловской области. Партнеры выставки – Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области (ФБУ «Уралтест»), Уральский научно-исследовательский институт метрологии и Государственный архив Свердловской области. На выставке будут представлены эталонные приборы, в том числе трофейные и полученные по ленд-лизу. Самые старые экспонаты датируются концом XIX века.

В 18:15 на УГМК-Арене (ул. Степана Разина, 15, конференц-зал) состоится церемония подписания соглашения о проведении в Екатеринбурге «Фонбет недели звезд хоккея – 2026». Подписи под документом поставят врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и президент КХЛ Алексей Морозов.

