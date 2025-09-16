российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 16 сентября 2025, 07:19 мск

Новости Екатеринбург

Анонсы событий,

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

16 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

16 сентября, вторник

  • В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.
  • В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.
  • В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.
  • В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.
  • В 15:00 в киноконцертном комплексе «Космос» (ул. Дзержинского, 2) состоится торжественная церемония вступления в должность губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Анонсы, Урал, Россия,