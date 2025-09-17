17 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

17 сентября, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:00 состоится пресс-тур на уборку картофеля. Мероприятие пройдет в сельскохозяйственном предприятии «Белореченский» (Свердловская область, Белоярский район, село Кочневское, ул. Садовая, 6).

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

