18 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

18 сентября, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:00 в Екатеринбургском зоопарке начнутся мероприятия, посвященные празднованию 95-летия со дня его открытия.

В 13:00 состоится пресс-тур на завод «Хромпик» (Первоуральск, ул. Заводская, 3), занявшее по итогам заседания Единой окружной конкурсной комиссии первое место в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности» в категории «Крупный бизнес». По итогам пресс-тура состоится пресс-подход и торжественная церемония награждения победителей и призёров окружного этапа Всероссийского конкурса «Экспортер года».

16:35 – пресс-подход и. о. заместителя губернатора Свердловской области Василия Козлова и вице-президента АО «Российский экспортный центр» Алексея Солодова (Екатеринбург, ул. Вайнера, 16).

16:45 – торжественная церемония награждения победителей и призеров окружного этапа Всероссийского конкурса «Экспортер года» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 16).

В 13:30 в Свердловской филармонии состоится репетиция Первой симфонии Дмитрия Шостаковича, которая прозвучит на открытии 90-го концертного сезона. Концерты Камиля Сен-Санса и Александра Глазунова исполнит скрипач, одержавший победу над виртуозами пяти музыкальных столиц мира, Гайк Казазян (Москва). В 14:00 состоится пресс-подход, в котором примут участие: солист Московской филармонии Гайк Казазян, дирижер УАФО Дмитрий Лисс; первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов (малое фойе).

В 18:00 на площадке музея истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) откроется выставка «Меланхолия. Фотохроника 1980-1991 гг.» – четвертая и заключительная серия фотопроекта «Инвентаризация».

