19 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

19 сентября, пятница
- В 11:00 в областном техникуме дизайна и сервиса (Екатеринбург, Красный переулок, 3) состоится региональный конкурс профессионального мастерства среди портных «Золотая нить». Ожидается, что участие в мероприятии примет и.о. первого заместителя губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.
- В 19:00 в Екатеринбурге состоится торжественное открытие падел-арены РМК (ул. Большакова, 90). В программе:
18:00 – пресс-подход;
19:00 – церемония открытия;
19:30 – шоу-матчи, суперматч;
22:00 – концерт Нилетто.
- В 20:00 в поликлинике № 3 центральной городской клинической больницы № 6 Екатеринбурга (ул. Академика Парина, 35/3) начнется первая в России акция «Ночь диспансеризации».
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»