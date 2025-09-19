российское информационное агентство 18+

Пятница, 19 сентября 2025, 06:49 мск

Новости Екатеринбург

19 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

19 сентября, пятница

  • В 11:00 в областном техникуме дизайна и сервиса (Екатеринбург, Красный переулок, 3) состоится региональный конкурс профессионального мастерства среди портных «Золотая нить». Ожидается, что участие в мероприятии примет и.о. первого заместителя губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.
  • В 19:00 в Екатеринбурге состоится торжественное открытие падел-арены РМК (ул. Большакова, 90). В программе:
    18:00 – пресс-подход;
    19:00 – церемония открытия;
    19:30 – шоу-матчи, суперматч;
    22:00 – концерт Нилетто.
  • В 20:00 в поликлинике № 3 центральной городской клинической больницы № 6 Екатеринбурга (ул. Академика Парина, 35/3) начнется первая в России акция «Ночь диспансеризации».

