22 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

22 сентября, пятница

В 10:15 в Ленинском районном суде (ул. Щорса, 68) состоится предварительное судебное заседание по делу о национализации бизнес-активов Артема Бикова и Алексея Боброва.

В 11:00 в Уральском институте управления – филиале РАНХиГС состоится торжественное открытие «Школы мэров» (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66, зал ученого совета). Ожидается, что в церемонии примут участие директор департамента по местному самоуправлению губернатора и правительства Свердловской области Вадим Дубичев, директор департамента государственной службы, кадров и наград губернатора и правительства Свердловской области Марина Обрубова. Программа дополнительной профессиональной подготовки «Эффективное управление муниципалитетом» направлена на подготовку резерва управленческих кадров, профессиональное развитие и формирование комплексных компетенций, необходимых для эффективного управления муниципальным образованием.

17:00 в «Конгресс-отеле» пройдет церемония открытия заключительного этапа Всероссийского конкурса «Директор года России – 2025» (Екатеринбург, ул. Бебеля, 58, конференц-зал). 30 финалистов конкурса приедут для проведения первого этапа финальных состязаний в Екатеринбург. Гостей региона поприветствует и.о. министра образования Свердловской области Светлана Тренихина.

