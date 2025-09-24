24 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

24 сентября, среда

В 16:00 в Библиотечном центре Екатеринбурга (ул. Мамина-Сибиряка, 193, 2 этаж) состоится торжественное открытие фотовыставки «Не забывай о делах прошлого, они – учитель будущего», посвященной 80-летию Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам. Ожидается, что с приветственным словом выступят и.о. министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин, генеральный консул КНР в Екатеринбурге Ло Шисюн.

