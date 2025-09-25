25 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

25 сентября, четверг

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится первое в осенней сессии заседание. Депутаты рассмотрят кандидатуру Алексея Шмыкова на пост первого заместителя губернатора.

В 10:00 в городском молодежном кластере «Салют» (ул. Толмачева, 12) состоится подписание соглашения между Администрацией города Екатеринбурга, Уральским федеральным университетом и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. В мероприятии примут участие: глава Екатеринбурга Алексей Орлов,

и.о. ректора УрФУ Илья Обабков, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. Они расскажут о ближайших перспективах в деятельности кластера, форматах сотрудничества, ответят на вопросы СМИ.

В 14:00 состоится заседание правительства Свердловской области, на котором будет рассмотрен вопрос повышения ставок на капремонт для населения.

В 14:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Екатеринбурге второго Уральского онкологического форума для пациентов. Участники пресс-конференции: член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!" Ирина Боровова; главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Свердловской области Дарья Белова; главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Свердловской области Денис Демидов; председатель регионального отделения Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!", организатор форума Надежда Собина; директор АНО «Уральское сердце», организатор форума Инна Якупова. Спикеры расскажут о программе форума, реабилитации и маршрутизации онкологических пациентов, важности диспансеризации, а также о конкурсе красоты среди женщин, победивших онкологию.

