26 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

26 сентября, пятница

В 10:00 в Деловом выставочном центре (ул. Куйбышева, 44 А-1) состоится открытие II Уральского онкологического форума для онкопациентов и их родных. Ожидается, что в мероприятии примут участие начальник отдела специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Свердловской области Алексей Столин, главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения Свердловской области Денис Демидов, депутат Государственной думы Михаил Кизеев, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, председатель ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Боровова.

В 11:00 в Свердловском областном медицинском колледже (Сиреневый бульвар, 6) стартует конкурс профмастерства в здравоохранении «Славим человека труда» в номинации «Лучшая медицинская сестра». В конкурсных испытаниях примут участие 15 участковых медсестер детских поликлиник и педиатрических отделений из 11 муниципалитетов области. Участники продемонстрируют жюри особенности патронажа на дому детей первого месяца жизни, знание теории сестринского ухода за новорожденным и отработку сердечно-легочной реанимации малышу.

В 15:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга повторно рассмотрят вопрос о мере пресечения и.о. директора ОТСК Артему Носкову.

В 16:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга повторно рассмотрят вопрос о мере пресечения экс-директору ОТСК Антону Боликову.

