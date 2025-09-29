29 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

29 сентября, понедельник

В 10:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) начнется рассмотрение по существу дела о деприватизации компании «Облкоммунэнерго».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к акции «День чтения» в Свердловской области. Участники пресс-конференции: заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин; директор Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина Ольга Кузнецова; директор Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского Ольга Титова; заместитель директора Свердловской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих им. Д. Н. Мамина-Сибиряка Виктория Арсентьева; заместитель директора Свердловской областной межнациональной библиотеки им. П. П. Бажова Евгений Колосов; главный библиотекарь Муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга Елена Федосеева. Спикеры расскажут о программе и тематике акции, ожидаемом количестве участников, встречах с писателями, а также о популяризации чтения в Свердловской области. Областная акция тотального чтения «День чтения» пройдет 2 октября. Мероприятие приурочено к Году защитника Отечества и посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

