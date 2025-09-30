30 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

30 сентября, вторник

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» начнут работу форум Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. В 11:30 пройдет брифинг по итогам сессии «Техническое регулирование в строительстве – фундамент технологического регулирования». Спикеры: Сергей Музыченко, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ; Андрей Лоцманов, заместитель сопредседателя комитета РСПП по промышленной политике и техническому регулированию.

В 11:00 в Свердловском областном медицинском колледже (Сиреневый бульвар, 6) профессиональное сообщество выберет лучшего фельдшера скорой медицинской помощи Среднего Урала в рамках конкурса «Славим человека труда». В соревнованиях будут участвовать 24 фельдшера из 20 муниципалитетов: Екатеринбурга, Краснотурьинска, Серова, Ирбита, Красноуфимска, Камышлова и др. Участники продемонстрируют алгоритмы оказания скорой помощи в экстренной и неотложной формах, теорию лечебного дела, отработают клинические задачи и ситуации.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 12:00 в Екатеринбурге начнутся торжественные мероприятия, посвященные Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.

12:00 – возложение цветов у военно-мемориального комплекса «Черный тюльпан» (Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111). В церемонии примут участие представители молодежных и добровольческих общественных объединений.

12:20 – праздничный автопробег ретромашин от военно-мемориального комплекса «Черный тюльпан» (Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111) до стадиона «Екатеринбург-Арена».

13:00 – флешмоб «РОССИЯ89» на стадионе «Екатеринбург-Арена» (Екатеринбург, ул. Репина, 5). В рамках акции более 300 представителей молодежных, патриотических и добровольческих объединений Свердловской области выстроятся в цифру 89 и развернут большой флаг Российской Федерации.

В 12:00 на площадке Уральского таможенного управления (Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31) состоится встреча с режиссером, актером театра и кино, директором культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке» Никитой Высоцким. Мероприятие организовано Российским обществом «Знание» в рамках проекта «Знание. Государство». Режиссер поделится своими размышлениями о воспитании и роли семьи в становлении личности. Он затронет тему взаимодействия с молодежью, а также расскажет о воспитании подрастающего поколения с помощью кино, литературы и других видов искусства. В рамках встречи с приветственным словом выступит федеральный инспектор по Свердловской области Сергей Вдовин.

В 14:00 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание на водозаборную станцию Волчихинского водохранилища МУП «Водоканал» отправится постоянная комиссия гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Участники заседания обсудят вопрос «О подготовке гидросооружений и тракта подачи воды на фильтровальные станции МУП «Водоканал» к отопительному сезону 2025-2026 годов».

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная гастролям Уральского народного хора в новом сезоне. Участники пресс-конференции: заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь; начальник отдела гастрольных программ Росконцерта Владимир Черкасов; менеджер отдела гастрольных программ Росконцерта Ольга Пахомова; директор Уральского центра народного искусства имени Е.П. Родыгина Марина Боровкова; художественный руководитель Уральского народного хора Николай Зайцев. Спикеры расскажут о программе гастролей и особенностях тура в новом сезоне. С 9 по 16 октября Уральский государственный академический русский народный хор выступит с концертной программой, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Самаре, Новокуйбышевске, Алатыре, Йошкар-Оле, Шахунье, Кирове, Кирово-Чепецке в рамках федеральной программы «Мы – Россия».

