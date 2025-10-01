1 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

1 октября, среда

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» продолжат работу форум Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится онлайн-брифинг начальника организационно-мобилизационного управления ЦВО Виталия Малахова, посвященный старту осенней призывной кампании в Центральном военном округе в 2025 году. Спикер расскажет о мероприятиях, проводящихся в рамках кампании, количестве граждан, подлежащих призыву на военную службу, а также о том, куда отправятся служить военнослужащие. Осенняя призывная кампания пройдет с 1 октября по 31 декабря 2025 года.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

