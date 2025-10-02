российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

NewDayNews.ru

Четверг, 2 октября 2025, 05:30 мск

Новости Екатеринбург

2 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

2 октября, четверг

  • В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» продолжат работу форум Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild.
  • В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная профилактике авитаминоза в осенний период. Участники пресс-конференции: главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Бородина; главный внештатный гастроэнтеролог детского населения Министерства здравоохранения Свердловской области Любовь Сафронова. Спикеры расскажут о борьбе с дефицитом витаминов, последствиях авитаминоза и профилактике сезонных заболеваний.

© 2025, РИА «Новый День»

