2 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

2 октября, четверг

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» продолжат работу форум Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная профилактике авитаминоза в осенний период. Участники пресс-конференции: главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Бородина; главный внештатный гастроэнтеролог детского населения Министерства здравоохранения Свердловской области Любовь Сафронова. Спикеры расскажут о борьбе с дефицитом витаминов, последствиях авитаминоза и профилактике сезонных заболеваний.

