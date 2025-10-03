3 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

3 октября, пятница

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» продолжат работу Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. В 11:30 пройдет брифинг по итогам сессии НИУ МГСУ на тему «Защита объектов от БПЛА – концепция нормирования, ключевые положения по расчету и проектированию» (конгресс-центр, сбор у зала № 3).

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению VIII Симфонического форума России в Екатеринбурге. Участники пресс-конференции: заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь; первый заместитель директора Свердловской филармонии по творческой деятельности Рустем Хасанов; главный дирижер Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии Денис Власенко; главный дирижер Симфонического оркестра Петрозаводской консерватории Алексей Кубышкин; заместитель директора Института экономики РАН по научной работе, доктор экономических наук Валентина Музычук. Спикеры расскажут о программе форума, площадках проведения мероприятий, значении форума для уральского региона и методах популяризации симфонической музыки. VIII Симфонический форум России пройдет в Екатеринбурге с 3 по 9 октября на площадке Свердловской филармонии.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Международной туристской выставки Expotravel-2025 в Екатеринбурге. Участники пресс-конференции: вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин; генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Шандор Фабиан; министр экономического развития Республики Северная Осетия – Алания Марат Сокаев; начальник управления креативной экономики и старт-ап проектов Министерства культуры и туризма Республики Узбекистан Шухрат Исакулов; заместитель директора офиса по туризму Малайзии Кресентия Садатал; президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения РСТ Михаил Мальцев. Спикеры расскажут о программе выставки, реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», а также о ситуации в туристической отрасли в стране и мире. Международная туристская выставка Expotravel-2025 проходит в Екатеринбурге 2-3 октября.

В 16:00 в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» состоится открытие экспозиции «Император Александр I и Отечественная война 1812 года» (ул. Малышева, 46). Выставочный проект представлен Государственным Бородинским военно-историческим музеем-заповедником. В экспозиции можно будет увидеть графические изображения солдат различных полков русской армии, подлинные образцы обмундирования и снаряжения. Среди уникальных экспонатов – офицерский мундир лейб-гвардии Измайловского полка, принадлежавший лично Александру I.

В 16:00 в спортивном комплексе «Уктус» (ул. Зимняя, 27а) состоится первый парный турнир по падл-теннису среди сотрудников Свердловского областного онкодиспансера и пациентов с онкозаболеваниями, а также волонтеров организаций, оказывающих помощь пациентам с раковыми опухолями.

В 16:00 в Свердловской детской филармонии состоится пресс-показ премьеры «Сказки с оркестром» – «Странствия Буканушки». Представителям СМИ покажут фрагмент спектакля, у журналистов будет возможность поговорить с режиссером Владимиром Иванским, сценаристом Ильей Скворцовым, руководителем оркестра Светланой Ганюшкиной и артистами. Премьера спектакля состоится 5 октября в 14:00.

