7 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

7 октября, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. Депутаты подведут итоги летней оздоровительной кампании, утвердят штатное расписание Счетной палаты и обсудят изменение границ города. По окончании заседания в этом же зале пройдет совместное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:00 в Деловом выставочном центре (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44а/1, сбор журналистов в 09:45) состоится открытие II Евразийского форума «Санкур-эволюция». Откроет форум заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова. О лучших программах и инновациях в сфере санаторно-курортного отдыха расскажут более 100 профильных экспертов: особое внимание организаторы уделят теме превентивной медицины и корпоративного здоровья. В рамках форума пройдет Всероссийский конкурс служб питания санаториев и курортов – «Эталон курортного питания» и конкурс «Минеральный Олимп. Лучшие лечебно-питьевые воды России».

В 15:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению выездного научно-практического семинара Российской академии образования (РАО) в Екатеринбурге. Участники пресс-конференции: президент РАО Ольга Васильева; заместитель президента РАО Жанна Садовникова; президент УрФУ Виктор Кокшаров. Спикеры расскажут о программе семинара, количестве и географии участников, а также о трансформации системы высшего образования. Научно-практический семинар Российской академии образования «Социогуманитарные и образовательные векторы технологического лидерства России» пройдет в Екатеринбурге 7-8 октября на площадке УрФУ.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube