8 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

8 октября, среда

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная закрытию мотосезона, сезона велопроката и аренды электросамокатов в Свердловской области. Участники пресс-конференции: руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области капитан полиции Галина Кравченко; заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Екатеринбурга Сергей Яскевич; заведующий приемным отделением городской травматологической больницы № 36 Екатеринбурга Абсатар Абдыганиев; представитель мотосообщества «Мотоджимхана Екатеринбург» Сергей Чиркунов. Спикеры расскажут о статистике правонарушений на мотоциклах, велосипедах и самокатах, ограничениях СИМ в Екатеринбурге и области.

В 12:00 в Свердловском областном суде будет рассмотрена апелляция на арест председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяны Черных.

В 14:00 в Доме правительства Свердловской области (Октябрьская площадь, 1, 15 этаж) состоится выездное заседание коллегии Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). В мероприятии примут участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога, руководитель Ространснадзора Виктор Гулин, представители региональных органов власти, надзорных ведомств и транспортных организаций. Участники заседания подведут итоги работы в области транспортной безопасности, обсудят вопросы взаимодействия федеральных и региональных структур.

