9 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

9 октября, четверг

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная кампании по уплате имущественных налогов жителями Свердловской области. Участники пресс-конференции: начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по СО Павел Ваняшин; главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по СО Александр Смолин. Спикеры расскажут о динамике объема поступлений в бюджет имущественных налогов, механизмах единого налогового платежа при уплате налогов физическими лицами и порядке уведомления жителей региона о начислениях.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Всемирного дня зрения. Участники пресс-конференции: заместитель генерального директора по научно-клинической работе Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», врач-офтальмохирург высшей категории, д.м.н. Вячеслав Пономарев; заведующая отделением медицинской реабилитации № 1, врач-офтальмолог Олеся Попова. Спикеры расскажут о статистике офтальмологических заболеваний у взрослых и детей, о методах профилактики проблем со зрением и новых разработках в области офтальмологии. Всемирный день зрения отмечается ежегодно во второй четверг октября по инициативе ВОЗ.

