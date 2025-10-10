10 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

10 октября, пятница

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная цифровой безопасности и особенностям работы в иностранных мессенджерах после запрета на рекламу. Участники пресс-конференции: заведующий кафедрами информационной безопасности и бизнес-информатики УрГЭУ, д.э.н. Дмитрий Назаров; член Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов России Аида Землянова. Спикеры расскажут о ключевых изменениях в законах «О рекламе» и «О противодействии экстремистской деятельности», о правовых последствиях нарушений, а также о цифровой безопасности в соцсетях и мессенджерах. С 1 сентября вступил в силу федеральный закон № 72 ФЗ, который запрещает распространять рекламу на информационных ресурсах экстремистских и нежелательных организаций, а также на ресурсах, заблокированных в РФ.

В 13:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная началу II Международного конкурса пианистов имени М.В. Андрианова в Екатеринбурге. Участники пресс-конференции: первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова; и. о. ректора Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского, заслуженный артист России, профессор Юрий Гаврилов; председатель оргкомитета конкурса, директор Регионального ресурсного центра в сфере культуры и художественного образования Наталья Клещева; первый заместитель директора Свердловской государственной академической филармонии по творческому планированию Рустем Хасанов; руководитель Венского фестиваля музыкальных фильмов, автор проекта «Руки», партнер концерта-открытия конкурса Мария Зашляпина. Спикеры расскажут о программе конкурса, его значимости для музыкальной сферы и требованиях к участникам. II Международный конкурс пианистов имени М. В. Андрианова пройдет в Екатеринбурге с 12 по 16 октября в большом и малом концертных залах Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского.

