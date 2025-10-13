13 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

13 октября, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная качеству и безопасности питания в школах Свердловской области. Участники пресс-конференции: первый заместитель министра образования Свердловской области Жанна Фрицко; начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Сычева; член рабочей группы по контролю за организацией школьного питания при Министерстве образования Свердловской области Лариса Александрова; председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая. Спикеры расскажут о системе организации питания в школах Свердловской области, рационе учащегося, актуальной статистике по количеству проверок и нарушений, а также о самых частых жалобах родителей.

